PSG - Mercato : Mbappé retient un bon soldat du vestiaire sur le départ

Danilo Pereira (30 ans) finit la saison en trombe. Aligné une nouvelle fois en défense centrale par Fernando Santos (pour la 7ème fois en 8 matches), le joueur du PSG était satisfait de son rendement après le large succès du Portugal contre la Suisse dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations.

Malgré une saison convaincante avec le PSG (37 matches, 5 buts), certains l'imaginent pourtant sur le départ. Pas lui, et encore moins depuis que Kylian Mbappé (23 ans) a enfin prolongé son contrat dans le club de la capitale.

« J'ai réalisé une bonne saison individuellement, j'ai joué beaucoup, presque 40 matches. Collectivement, on a raté la Ligue des Champions. C'est vraiment dommage, a-t-il déclaré en conférence de presse. Mais je suis satisfait de mon bilan et je n'ai pas envie de partir (il est sous contrat jusqu'en 2025). J'espère que la saison prochaine, on fera mieux. Ça sera plus facile avec Kylian (Mbappé). C'est super qu'il reste avec nous. »

