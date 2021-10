PSG – Mercato : Mbappé revendique son envie de filer au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Après RMC, c'est au tour de L'Equipe de publier un (long) entretien avec Kylian Mbappé. Et à la question « Quand vous dites partir, c'était bien pour le Real Madrid ? », la star répond : « Bien sûr. Le Real a fait une offre. Je suis attaché à Paris, et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real. » Et à lui de clarifier encore un peu plus la situation... « Je pensais que mon aventure était terminée. Je voulais découvrir quelque chose d'autre. Cela faisait six ou sept ans que j'étais dans le Championnat de France. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait. Arriver à 18 ans en post-formation et faire tout ce que j'ai fait, je pense que c'était quelque chose de remarquable. Après, chacun est libre de tirer les conclusions qu'il veut mais c'était mon bilan. Partir était la suite logique. »

Il n'écarte pas l'idée de prolonger... mais en semble loin

Et maintenant, donc ? « Je suis resté et je suis vraiment content, soutient l'attaquant. À aucun moment dans la saison, vous ne verrez un comportement du genre : "Vous ne m'avez pas laissé partir, je vais lever le pied." J'aime trop le foot et j'ai trop de respect pour le club, et pour moi, pour lever le pied ne serait-ce qu'un match. Et concernant ma situation, depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation, vu que j'ai dit que je voulais partir. » Mbappé jouera le jeu, il le soutient. Quant à savoir si son départ est déjà acté... « Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. »

L'idée d'une prolongation ne semble donc pas complètement écartée. Mais pour finir, à la question « Qu'est-ce qui pourrait vous faire rester à Paris ? », Mbappé a eu cette réponse : « On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité. J'ai déjà gaspillé beaucoup d'énergie cet été, et c'était usant. »