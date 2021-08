PSG - Mercato : Mbappé sort du silence et adresse un message à Messi

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Depuis l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s'était montré particulièrement silencieux au contraire de bon nombre de ses coéquipiers, qui n'ont pas manqué de saluer la star argentine. Mais après deux jours d'attente, le natif de Bondy est sorti du silence et a souhaité la bienvenue au sextuple Ballon d'Or.

"Welcome to Paris, Léo", a écrit l'attaquant français sur ses réseaux sociaux. Le tout accompagné de photos où l'on voit les deux hommes s'enlacer et échanger avec le sourire.