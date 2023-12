PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé, un favori se détache parmi ses courtisans

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Fort probable que le sujet revienne vite au coeur de l'actualité footballistique. Et notamment celle du mercato qui va, comme d'habitude, reprendre ses droits cet hiver. On parle ici du dossier Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, qui comme vous le savez, arrive en fin de contrat au mois de juin prochain et est donc libre de s'engager ou il le souhaite dès le mois de janvier.

Le Real Madrid toujours devant

Les clubs susceptibles de l'accueillir sont presque tous connus : le Real Madrid, le Bayern Munich, Chelsea et Liverpool. Et bien entendu le PSG qui pourrait coiffer tout le monde et offrir une prolongation digne de ce nom à son attaquant. Mais selon le bien informé Ekrem Konur, spécialiste du mercato, le club espagnol continue d'avoir une longueur d'avance dans le dossier.

A suivre.

💣💥 Real Madrid are the favourites in the race to sign French star player Kylian Mbappe. ⚪ #HalaMadrid



◾ PSG continues contract extension talks with Mbappe. 🔵 #PSG



◾Bayern Munich, Chelsea and Liverpool have been linked with the French striker. 🇫🇷 https://t.co/0m5SLwcUEx pic.twitter.com/9xiIpmkY8X — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 7, 2023

Podcast Men's Up Life