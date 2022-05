PSG - Mercato : Mbappé valide une piste estampillée Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Le PSG veut voir grand pour le mercato estival 2022. Après la prolongation de Kylian Mbappé, le club de la capitale repense son organigramme et plusieurs changements ont déjà eu lieu. Alors que Luis Campos devrait devenir nouveau directeur sportif du club parisien dans les prochains jours, Kylian Mbappé valide une piste estampillée Real Madrid.

Sur Instagram, le buteur du PSG a liké un post qui évoquait une arrivée du milieu de terrain monégasque, Aurélien Tchouaméni, au sein du club de la capitale. Annoncé proche du Real Madrid, le milieu français est une priorité pour le club parisien et son arrivée semble être validée par Mbappé.

Pour résumer Alors que le mercato du PSG est officiellement lancé, Kylian Mbappé valide une piste estampillée Real Madrid. le buteur du PSG a liké un post qui évoquait l'arrivée au club cet été du milieu monégasque, Aurélien Tchouaméni.

Adam Duarte

Rédacteur