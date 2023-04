PSG : Mbappé vers un nouveau caprice qui va changer la face du Mercato et la saison prochaine !

Même si Christophe Galtier a tenu à dédramatiser la situation, hier après-midi en conférence de presse, le PSG va mal. La dernière affaire autour de la vidéo de Kylian Mbappé n’a fait que renforcer le sentiment général d’un club qui ne gère plus grand-chose.

Si le coach du PSG ne devrait pas survivre à ce début de crise, L’Équipe assure que Luis Campos sera là la saison prochaine... mais sous surveillance. Le dirigeant portugais n’a pas convaincu sa direction lors des deux derniers mercatos et sera attendu au tournant cet été... avec plusieurs pistes déjà lancées.

Si Campos devrait donc rester en poste au PSG, et pas Galtier, il le devrait à un seul fait : sa complicité avec Kylian Mbappé (24 ans). « Tant que Kylian restera, Luis restera », glisse un proche au quotidien sportif. Mais qui a récemment parlé du Kylian Saint-Germain ?

