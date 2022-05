PSG : Mbappé a choisi son coach, une terreur arrive à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Condamné après l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid, Mauricio Pochettino aurait repris du crédit au PSG. C'est ce que croit savoir L'Equipe. Selon le média, l'Argentin aurait été condamné si Leonardo était resté, mais le Brésilien va être remplacé par Luis Campos... Pochettino aurait un soutien de poids en la personne de Kylian Mbappé, qui l'apprécie et se verrait bien continuer avec lui la saison prochaine. Et le maintenir jusqu'à la fin de son contrat pourrait permettre de la remplacer par Pep Guardiola, sous contrat à City jusqu'en 2023...

Motta en pole en cas de départ ?

« L'Espagnol est le grand rêve des Qatariens, prêts à tout pour le voir un jour sur le banc du PSG, ce qui suppose, déjà, de ne pas avoir un coach sous contrat », estime L'Equipe. Qui fait de Thiago Motta son nouveau favori en cas d'éviction de Pochettino... « Si celui qui a maintenu La Spezia en première division italienne était avant tout le choix de Leonardo, il a gardé une vraie cote dans l'esprit de Nasser al-Khelaïfi. Le président du PSG a toujours apprécié son ancien milieu de terrain et il ne serait pas contre l'idée de le nommer, un jour, à la tête de l'équipe première du club, après avoir dirigé les moins de 19 ans parisiens (2018-2019). »

Campos, une terreur arrive au PSG

Par ailleurs, le quotidien sportif en dit plus sur la personnalité volcanique de Luis Campos, qui a de grandes chances de devenir le futur directeur sportif du PSG après ses passages réussis à Monaco et Lille. « Le Portugais avait également la réputation d’être une terreur du vestiaire lorsque certains joueurs avaient tendance à s’égarer, capable de sérieux coups de gueule s’il estimait que la situation l’imposait. À 57 ans, il n’a pas nécessairement changé de ce point de vue, demeure interventionniste dans l’âme, mais pourra-t-il transposer sa façon d’être face à un effectif comme celui du PSG ? » Telle est la question...

Voici les unes du journal L'Équipe du 24 mai 2022.

📰 : https://t.co/XeFT2BGEpJ pic.twitter.com/NVXypVmY1L — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 24, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur