PSG - Mercato : même en string, Wanda Nara ne se la coule pas douce avec Icardi

Alors que Mauro Icardi et Wanda Nara profitent des vacances au Brésil, l’Argentin est toujours sous contrat avec le PSG, un club où le buteur ne devrait pas poursuivre sa carrière. En attendant de savoir s’il partira définitivement à Galatasaray, Mauro Icardi aurait refusé une énorme offre venue d’Arabie Saoudite et du club d’Al-Taawoun FC selon les informations de Sports Zone.

« Le buteur argentin rêve de repartir vivre à Milan mais se contentera aussi de rester à Galatasaray. Wanda Nara, sa femme et agent, l’a proposé au Milan. Un club anglais s’est récemment manifesté, sans succès », précise le média sur Twitter qui affirme que le PSG avait fixé le prix de départ de l’Argentin à 20 millions d’euros pour le club basé dans la ville de Buraydah. Pas sûr qu’un club européen l’achète à ce prix-là à 1 an de la fin de son contrat…

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Mauro Icardi a refusé Al-Taawoun FC et le contrat en or qui allait avec.



▫️Le buteur argentin rêve de repartir vivre à Milan mais se contentera aussi de rester à Galatasaray.



▫️Wanda Nara, sa femme et agent, l’a proposé au Milan.



▫️Un club anglais s’est… https://t.co/2v1JGI6IUv pic.twitter.com/yu7hyHjbyw