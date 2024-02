PSG Mercato : Ménès dévoile le remplaçant idéal pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Kylian Mbappé va quitter le PSG et sa destination ne fait guère de doutes : il s'apprête à rejoindre le Real Madrid cet été. Certains échos ont déjà fuité sur les termes de son contrat, qui porterait sur une durée de 5 ans et un salaire de 15 M€ nets par saison.

Il milite pour Martinez

La question de la succession de Mbappé à Paris se pose donc et un favori se dégage : Victor Osimhen (Naples). Mais selon Pierre Ménès, le PSG ferait mieux de miser sur Lautaro Martinez (Inter Milan). "Il faudrait prendre un joueur comme Lautaro Martinez de l'Inter, que j'aime beaucoup, et qui me semble très complet. Ce qui n'est pas le cas de Ramos ou de Kolo Muani", estime-t-il. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Lautaro Martinez serait proche de prolonger avec l'Inter...

