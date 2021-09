PSG - Mercato : Messi a convaincu un ancien crack de revenir à Paris !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

La presse étrangère s’en est largement fait le relais depuis hier et le but magique de Lionel Messi contre Manchester City : le PSG a hérité d’un nouveau statut en Europe. Désormais, les plus grands clubs, notamment en Angleterre, ne prennent plus le club de la capitale pour un petit joueur.

En Allemagne, ce constat vaut aussi jusqu’à Leverkusen où le neo Bleu Moussa Diaby (22 ans) ne cache pas son souhaite de revenir un jour porter le maillot d’un club qu’il a quitté prématurément en juillet 2019 faute de temps de jeu et de perspective à moyen terme.

« Je suis le premier supporter du PSG. Mais quand je suis parti, c'était pour avoir plus de temps de jeu. Je me dis qu'il faut partir pour revenir plus fort, a-t-il affirmé dans L’Équipe au sujet du nouveau projet du PSG porté par Messi & Co. Pourquoi ne pas revenir un jour au PSG avec un statut différent ? Un de mes objectifs est d'aller dans un club de ce type-là avec ce statut-là, un jour. »

