PSG - Mercato : Messi a une bonne raison d’avoir freiné le transfert de Mbappé au Real Madrid

Kylian Mbappé (22 ans) pourrait devenir le joueur libre le plus cher du monde au mercato d’été 2022. Marca, dans son édition du jour, affirme que le Real Madrid devrait payer « une prime à la signature encore jamais vue » pour le persuader de signer en son sein.

L’attaquant du PSG pourrait ainsi toucher entre 30 et 80 millions d’euros à la Casa Blanca. En attendant le dénouement de ce feuilleton à tiroirs, Lionel Messi (34 ans) n’en a pas perdu une miette. S’il n’a pas directement œuvré en coulisses, l’attaquant argentin serait déjà ravi de pouvoir compter sur Mbappé cette saison. La raison, dévoilée par L’Équipe ce dimanche, est simple : remplir son armoire à trophées.

« Le challenge parisien l’inscrit dans une nouvelle dynamique, l’oblige à maintenir ses standards extrêmes du top niveau, et il est ravi. Il attend beaucoup du trio qu’il va former avec Neymar et Mbappé, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Il sait qu’il ne peut pas gagner tout seul et il entend profiter de cette émulation pour remplir ses derniers objectifs : emporter une cinquième Ligue des champions et sans doute disputer une cinquième Coupe du Monde au Qatar. »

La une du journal L'Équipe du 05 septembre.



