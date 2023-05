PSG - Mercato : Messi aurait dit oui à Al Hilal, deux stars du FC Barcelone vont suivre !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le couperet pourrait bientôt tomber au sujet de la prochaine destination de Lionel Messi. El Chiringuito a été le premier média à lancer les hostilités en annonçant en exclusivité que l’attaquant argentin allait quitter le PSG cet été afin d’accepter la proposition d'Al Hilal ! Courtisé depuis de longues semaines par le club saoudien, Messi (35 ans) aurait donc succombé avec un argument massue : retrouver deux de ses meilleurs amis sur place !

Alba et usquets dans les valises de Messi ?

Outre l’aspect financier, détail non négligeable, le journaliste (et avocat) Marçal Llorente affirme que Sergio Busquets acceptera également une offre pour deux saisons d’Al Hilal et que Jordi Alba partira s'il accepte la résiliation avec le FC Barcelone. Si cette information se confirme, cette opération à trois bandes devrait faire couler beaucoup d’encre.

🚨 MESSI JUGARÁ EN ARABIA SAUDÍ 🚨



💣 EXCLUSIVA @elchiringuitotv y @marsallorente



🙌🏻 El argentino aceptará la propuesta del Al Hilal.



