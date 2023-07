PSG - Mercato : Messi descend Mbappé et envoie Kane à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Harry Kane (29 ans) ne serait plus insensible au projet du PSG. Si son envie première reste de signer au Bayern Munich, les positions pour une arrivée à Paris cet été se seraient rapprochées, comme déjà évoqué hier. L’Équipe confirme le propos dans son édition du jour et estime que l’optimisme règne au sein du club pour un dénouement positif dans ce dossier. Il faut dire que le nom de l’international anglais aurait été soufflé par Lionel Messi (36 ans) en personne au détour d’une discussion informelle entre l’Argentin et Nasser al-Khelaïfi pour tirer son bilan au PSG en fin de saison.

L'émir Al Thani serait tombé de sa chaise !

Le président qatari lui aurait alors demandé ce qu’il pensait de faire reposer le projet du club sur le seul Kylian Mbappé (24 ans). La réponse de Messi fut surtout tactique. « Mbappé n’a pas d’égal pour se démarquer sur le terrain mais si tu veux un projet qui te fasse gagner la Ligue des champions, il te faut quelqu’un avec qui tu fasses du jeu, aurait répondu en substance Messi. Neymar est là et il y en a un autre, c’est Harry Kane. Un vrai play-maker. » À partir de là, « NAK » en aurait référé à l’émir Al Thani qui aurait validé le projet autour de Kane tout en écartant un avenir avec Mbappé.

🎙 Quand @tleplat raconte que c'est Leo Messi, au moment de son départ, qui a soufflé à la direction parisienne le nom d'Harry Kane pour renforcer l'effectif parisien. pic.twitter.com/FctFbXs8Yi — After Foot RMC (@AfterRMC) July 24, 2023

