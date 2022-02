PSG - Mercato : Messi et Cristiano Ronaldo ont fait les mauvais choix, Platini balance

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Michel Platini réserve sa parole à quelques rares médias. L'ancien patron de l'UEFA et ex gloire de la Juventus de Turin s'est confié à la Gazetta dello Sport, évoquant le résultat du dernier Ballon d'Or et les stars du football actuel.

« Est-ce que j'aurais donné le Ballon d'Or à Messi cette année ? Non »

Pour lui, le sacre de Lionel Messi (PSG) devant Robert Lewandowski et Jorginho n'est pas mérité. « Qui a gagné la Ligue des Champions et l'Euro ? Jorginho», a rappelé « Platoche », lequel demeure très attaché à la dimension « titres remportés » qui a longtemps été un dogme pour désigner le Ballon d'Or.

Autre point fort de son intervention : le fait que Michel Platini fasse de Kylian Mbappé le meilleur joueur du monde... Et qu'il tance les choix de carrière de Lionel Messi et, à un degré moindre, Cristiano Ronaldo. « Moi, j'ai dit stop à 32 ans. J'aurais pu aller au Barça, à l'OM, mais je voulais être identifié avec le club avec lequel on avait écrit l'histoire (...) Ronaldo était le Real, Messi le Barça. A sa place, je ne serais pas allé dans un autre club, mais aux USA ou en Chine », a-t-il confessé.