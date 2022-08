PSG - Mercato : Messi et Neymar font hésiter Campos sur l'avenir d'un partant

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, Leandro Paredes fait partie des joueurs que Luis Campos veut voir partir pour remodeler le milieu de terrain parisien. L'Argentin a une sérieuse touche avec la Juventus Turin mais la Vieille Dame a besoin de vendre (Rabiot, Arthur) avant de pouvoir verser les quelque 20 M€ attendus par le directeur sportif portugais. Mais, d'après Le Parisien, ce ne serait pas la seule explication au fait que son départ n'est toujours pas acté.

Le quotidien régional explique en effet que Paredes est à l'origine d'un dilemme au PSG. Déjà, il est très proche de Lionel Messi et Neymar, et son départ serait mal vécu par les deux superstars. Ensuite, il a toujours été bon dans les grands rendez-vous. Le Parisien rappelle qu'il y avait 1-1 au Bernabeu au moment de son remplacement la saison dernière en 8es de finale retour de la Champions League. Faut-il vendre un joueur certes irrégulier mais précieux aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire ? Luis Campos se tâterait encore !

🚨Leandro Paredes could pay the price for the arrival of Fabian Ruiz in midfield. However, the Argentine retains an important place in the PSG locker room.

His future remains uncertain nonetheless, with Juventus interested. PSG want at least € 20M. 🇦🇷⏳



[@le_Parisien_PSG]