PSG - Mercato : Messi, meilleur atout de l’Émir du Qatar avec Zidane ?

Mauricio Pochettino sera en conférence de presse à 15h15 pour lancer le choc des 8es de finale de la Ligue des champions demain contre le Real Madrid (21h). L’entraîneur du PSG sait qu’il jouera très gros au sujet de son avenir, qu’il n’entend pas pousser au-delà de la saison en cours.

Selon Goal, les relations fraîches avec Leonardo seraient à la base de son malaise au PSG. Arrivé fin décembre 2020, le technicien argentin n’est pas assez souvent entendu à son goût au sujet des transferts par la faute du directeur sportif parisien. À ce titre, l'ancien défenseur du PSG lui avait demandé l’été dernier de réduire l'effectif et d'axer le recrutement sur des postes clés avec l'objectif d'équilibrer son groupe. En vain.

Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma sont arrivés et Pochettino a ainsi lancé sa saison avec plus de 30 joueurs à sa disposition dans l'équipe première ! Ce souci de riche a entraîné de sacrés maux de tête chez Pochettino, avec un effectif bancal et déséquilibré, et pourrait bien accélérer l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG.

