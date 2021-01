PSG - Mercato : Messi ne serait pas la meilleure recrue pour Pochettino

Dans le long entretien accordé à France Football, Leonardo a confirmé que le PSG s'intéressait à Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone. Un dossier sur lequel le Brésilien s'est positionné. Mais selon Jean-Michel Larqué, le PSG ne devrait pas recruter l'Argentin mais plutôt se tourner vers Manchester City et Kevin De Bruyne.

Larqué milite plutôt pour De Bruyne (Manchester City)

« Le vrai milieu de terrain qu’il faudrait au Paris Saint-Germain, qui éclabousse et qui parle français en plus, c’est Kevin De Bruyne, a-t-il confié sur RMC. Si tu as au milieu de terrain un joueur comme ça, avec ou sans Messi devant, avec Mbappé et Neymar et un troisième qui s’appelle Icardi ou Kean, ton équipe ce n’est plus la même. »

Et à Larqué d'ajouter : « La priorité aujourd’hui et je le dis depuis un an ou deux ans, c’est que ce milieu de terrain soit un milieu de terrain inspiré, soit un milieu de terrain créateur, soit un milieu de terrain qui impulse une accélération. »