PSG - Mercato : Messi ou CR7, l'émir du Qatar a lancé un dernier assaut

Et si le mercato de rêve du Paris Saint-Germain prenait encore une autre dimension. Après les belles arrivées du champion d’Europe Gianluigi Donnarumma, de l’ex-emblématique capitaine du Real Madrid Sergio Ramos, de l’ancien joueur de Liverpool Georginio Wijnaldum et de l’un des meilleurs latéraux droits Achraf Hakimi, le PSG aurait lancé un plan séduction pour faire venir l’homme aux 5 Ballons d’Or, Cristiano Ronaldo.

Doha se prépare pour CR7

Selon les informations du Corriere dello Sport, Doha préparerait le terrain pour la superstar portugaise et aurait déjà contacté l’agent du joueur, Jorge Mendes. Pour convaincre le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions, les dirigeants parisiens auraient déjà fait savoir à son agent qu’ils seraient prêts à lui offrir un salaire semblable à celui qu’il touche à la Vieille Dame si ce n’est plus, mais également auraient mis en avant le projet sportif. Nul doute que Cristiano Ronaldo a dû voir les arrivées au PSG. Un tel transfert serait incroyable pour le club de la capitale et pourrait aussi permettre de convaincre Kylian Mbappé de rester pour partager l’attaque avec son idole de toujours.

