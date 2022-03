PSG - Mercato : Messi prêt à faire venir un ami pour l'après-Mbappé ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Kylian Mbappé libre en juin et prêt à tout pour s'engager avec le Real Madrid, Neymar poussé vers la sortie, il ne devrait rester que Lionel Messi au PSG la saison prochaine parmi les trois fantastiques. Et il semblerait que les dirigeants parisiens aient très envie de faire plaisir à l'astre argentin, par exemple en dégageant les joueurs qu'il n'apprécie que moyennement (Mauro Icardi) et, pourquoi pas, en faisant venir d'autres qu'il adore.

Paulo Dybala fait clairement partie de ceux-là. A chaque fois qu'il a été interrogé sur son compatriote, Messi n'en a dit que du bien. Et justement, La Joya ne devrait plus jouer à la Juventus Turin la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en juin, le milieu offensif devait prolonger avec la Vieille Dame. Les deux parties étaient d'accord sur un nouveau bail mais la Juve, en pleine crise financière, a changé son offre au dernier moment. Selon Foot Mercato, Dybala, décidé à aller voir ailleurs, aimerait bien s'engager avec le PSG de son ami Messi. Même si, pour le moment, c'est avec l'Inter Milan qu'il a entamé des négociations...

🚨Info : Paulo Dybala 🇦🇷 s'est renseigné sur le #PSG.



• Le joueur, lui, a toujours été très intéressé par le projet parisien, et l’a d’ailleurs confié à son entourage.



• Aucune négociations entamées.https://t.co/IoxrYItDlg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 22, 2022

