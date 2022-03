PSG - Mercato : Messi rêve d’un retour au FC Barcelone, Xavi l’a contacté !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Lionel Messi (34 ans) ne gardera pas un souvenir impérissable de son retour en Espagne. Ou plutôt si mais très mauvais puisqu’il a été un acteur de la remontada du PSG contre le Real Madrid mercredi en 8es de finale de la Ligue des champions (1-3).

Hier, l’attaquant argentin a été décisif face aux Girondins de Bordeaux en étant créatif sur le buts parisiens mais sans être inoubliable non plus. Conspué à chacune de ses prises de balle, « La Pulga » voit aujourd’hui son avenir être encore lié au FC Barcelone.

« Messi a voulu revenir au Barça, a assuré le journaliste espagnol Quim Domenech hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. Il serait enchanté de revenir à Barcelone. Il ne faut pas écarter cette hypothèse. » Et pour cause : même Xavi a récemment contacté Messi après le couac madrilène pour prendre des nouvelles : « J'ai une relation amicale avec Messi et nous parlons. J'ai envoyé des encouragements à Messi. »

🗞️"MESSI QUERRÍA VOLVER AL BARÇA"



🚨La información de @quimdomenech , en la PORTADA de @elchiringuitotv presentada por @jesusguevarab pic.twitter.com/HkUn3dRA19 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 14, 2022