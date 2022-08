PSG - Mercato : Messi prêt à un énorme sacrifice pour retourner au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

La célèbre émission espagnole El Chiringuito a lancé une bombe cette nuit au moment de parler du FC Barcelone : Lionel Messi veut rentrer en Catalogne à la fin de saison, au terme de son contrat avec le PSG. Ce qui signifie que l'Argentin n'aurait pas l'intention d'accepter la proposition de prolongation des Qataris. C'est l'ancien Blaugrana Paco Carrasco, bien informé de ce qui se passe au sein du FCB, qui assure que le septuple Ballon d'Or a pris la décision de retourner en Espagne à la fin de la saison.

Pour cela, il serait prêt à deux énormes sacrifices. Le premier est financier puisque le Qatar l'a couvert d'or et que le Barça, toujours en difficulté financière, ne pourra pas s'aligner. Le deuxième est moral puisqu'il consiste à se réconcilier avec Joan Laporta, à qui Messi en veut énormément. Le dirigeant a en effet fait toute sa campagne électorale sur la promesse de prolonger l'attaquant avant de le laisser filer compte tenu de la situation économique. La relation entre les Messi père et fils et Laporta serait aujourd'hui inexistante. Mais les appels du pied de Xavi, Busquets et autres Alba ainsi que la nostalgie de la vie catalane et du football espagnol seraient plus forts que leur rancune. Les supporters du Barça peuvent donc sérieusement rêver d'un grand retour de leur idole !