PSG - Mercato : Michut intéresse un club légendaire, un ancien Parisien lui conseille de bien réfléchir

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Edouard Michut a fait parler de lui la semaine dernière en devenant la première victime de la politique plus stricte du PSG à l'encontre de ses joueurs. Le jeune milieu de 19 ans, vexé de ne pas avoir été convié par Christophe Galtier à la tournée asiatique, avait séché un entretien matinal avec Luis Campos avant de se présenter l'après-midi et de repartir rapidement après un échange houleux. Il a eu droit à un avertissement qui montre qu'à Paris, désormais, ça ne rigole plus.

Mais Michut pourrait ne plus être là dans quelques mois pour voir si cette politique s'inscrit dans la durée. Selon Sky Sports, le Celtic Glasgow aurait formulé une offre de 2,5 M€ pour son transfert. En attendant de connaître la réponse du PSG, un ancien Titi, Rudy Haddad, a conseillé aux jeunes comme Michut de faire preuve de patience : "Il faut savoir se montrer patient, a déclaré l'ancien milieu offensif aux médias du club. Tous les Titis ont forcément de grandes qualités, sinon ils ne seraient pas au PSG. On ne peut pas prendre la place du jour au lendemain d’un joueur au statut International. Ca se fait dans le temps, en saisissant les opportunités qui peuvent se présenter. Ca passe déjà par de bonnes prestations lors des matches en jeunes puis lors des entraînements réalisés avec le groupe professionnel. Il faut se montrer respectueux envers les anciens et être attentif à leur façon de faire. C’est un apprentissage quotidien sur et en dehors du terrain. Ils auront tous leur chance à un moment donné, il faudra savoir la saisir".