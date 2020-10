PSG – Mercato : Moïse Kean, nouveau renfort offensif des Parisiens (officiel)

Zapping But! Football Club PSG : le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

C'est une arrivée qui a été éventée plus tôt dans la journée et qui est désormais confirmée. Moïse Kean, l'attaquant italien de 20 ans qui appartenait à Everton, s'est engagé pour une saison en prêt et portera le numéro 18 avec le PSG.