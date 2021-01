PSG - Mercato : Mourinho climatise Pochettino pour Dele Alli

Successeur de Thomas Tuchel au PSG, Mauricio Pochettino s'était hissé en finale de la Ligue des champions avec Tottenham il y a deux saisons. Et l'Argentin a gardé un très bon souvenir de Dele Alli, le milieu offensif anglais, qu'il aimerait faire venir à Paris.

Le joueur est en manque de temps de jeu à Tottenham, mais il vient de participer à la large victoire des Spurs sur le terrain de Marine FC (5-0) en FA Cup. Et José Mourinho, interrogé sur sa prestation, a été élogieux.

Alli a brillé en FC Cup dimanche

« J'ai adoré Dele Alli, a-t-il confié après la rencontre. Avec Gedson Fernandes, ils ont été à l'origine de tout. Ils ont impulsé notre dynamique entre la 10e et la 75e minute. Ils ont créé des choses, ils ont été mobiles. Je suis ravi. Les joueurs les plus créatifs ont fait attention car ils avaient un peu peur sur le terrain de certains tacles. Mais je suis satisfait, ils ont été professionnels et ont fait une belle performance. » Alli semble donc avoir marqué des points aux yeux du Special One. Pas forcément une bonne nouvelle pour Pochettino...