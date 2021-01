PSG - Mercato : Mourinho jette un froid pour Dele Alli

Il paraît que les négociations entre le Paris Saint-Germain, Dele Alli et Tottenham avancent en très bonne voie. Que le milieu offensif anglais a très envie de retrouver Mauricio Pochettino dans la capitale et que les Spurs veulent bien le prêter jusqu'à la fin de la saison. A l'unique condition qu'ils lui trouvent un remplaçant d'ici la fin du marché hivernal. Ça semblait donc bien parti pour le PSG. Mais José Mourinho a jeté un froid cet après-midi en conférence de presse, à la veille de la réception de Liverpool en Premier League.

Il s'attend à ce qu'Alli reste

"Est-ce qu’il sera toujours là à la fermeture du mercato ? Je m’y attends, a répondu le Special One. Je dis depuis le début du mercato que je ne m’attends à aucun départ, et aucune arrivée. Nous sommes le 27 janvier, il reste peu de temps avant la fin du mercato. Mais tout reste possible. Je ne crois pas que quelque chose va se passer mais la fenêtre des transferts est encore ouverte. Parfois, des choses inattendues peuvent arriver, mais je ne m’y attend pas.”

Coup de bluff de la part d'un expert en la matière ? Ce n'est pas à exclure. Mourinho ne comptant pas sur Dele Alli, il aurait tout intérêt à récupérer un joueur motivé lors de cette fenêtre du mercato, tout en laissant partir l'Anglais. Mais il est possible également qu'il dise vrai et que le PSG soit le cocu de l'histoire…