PSG – Mercato : Mourinho pousse pour récupérer un lieutenant de Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'été 2022 pourrait être marqué par un vaste coup de balai dans l'effectif du PSG. Si certains grands noms vont plier bagage (Di Maria et probablement Kylian Mbappé), le gros du ménage concernera les nombreux joueurs moyens dans l'effectif francilien. Il pourrait notamment concerner Leandro Paredes, arrivé il y a trois ans en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg et loin d'être indiscutable.

L'AS Roma est venu à Paris pour lui

Fidèle lieutenant de Lionel Messi en club et en sélection, le milieu de terrain intéresse grandement son ancien club de l'AS Roma. Selon la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport, le cas Paredes était d'ailleurs la raison de la visite du directeur sportif romain Tiago Pinto à Paris lundi.

S'il se sent bien au PSG où il dispose d'un confortable salaire et d'un contrat courant jusqu'en juin 2023, Leandro Paredes n'est pas opposé à l'idée d'un retour à Rome pour être dirigé par un certain José Mourinho.

Paredes plait à la Roma L'AS Roma s'est positionnée pour récupérer le milieu du PSG Leandro Paredes. Une option qui intéresse l'international argentin à un an de la fin de son contrat. Les dirigeants romains se sont déplacés en début de semaine à Paris.

Alexandre Corboz

Rédacteur