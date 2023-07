PSG - Mercato : Mourinho va aider au dégraissage, une arrivée se précise

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Comme révélé par L'Equipe ce matin, le Paris Saint-Germain et surtout Luis Campos veulent considérablement dégraisser l'effectif cet été. Douze joueurs sont poussés vers la sortie, avec plus ou moins de force. Mais une rumeur d'Italie annonce un intérêt de l'AS Roma de José Mourinho pour un élément ne figurant pas parmi les douze joueurs en question. Il s'agirait de Renato Sanches. Le milieu portugais, auteur d'une première saison catastrophique à Paris, ne sera pas conservé en cas de belle offre. Le Special One, qui a été dans le viseur parisien pour succéder à Christophe Galtier, rendrait un fier service au PSG en attirant à lui l'ancien Lillois.

Lee Kang-In va signer pour cinq ans

Du côté des arrivées, L'Equipe, encore, annonce un accord total entre le PSG et Majorque pour le recrutement du Sud-Coréen Lee Kang-in. Le milieu offensif de 22 ans devrait parapher un contrat de cinq ans et le club des Baléares recevoir une indemnité de 22 M€ hors bonus.

