PSG - Mercato : Mukiele à Paris ? Galtier répond

Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Galtier et Campos ont commencé à rôder le 3-5-2 que le duo voulait mettre en place depuis leur arrivée au PSG. Un dispositif dans lequel le joueur formé à Laval pourrait évidemment tirer son épingle du jeu puisqu'avec le RB Lepizig, il a autant brillé en tant que piston, qu'au poste de défenseur central droit. D'après les informations de Foot Mercato, le PSG suivait déjà le joueur avant l'arrivée du duo Campos Galtier, et l'ancien Stéphanois n'a pas l'air de s'opposer à cette tendance ni calmer les ardeurs.

« Le club est à la recherche d'un piston qui pourra être polyvalent. Pour doubler le poste aujourd'hui, nous avons Dina Ebimbe, qui n'est évidemment pas un spécialiste du poste. Je ne peux pas vous commenter ce qu'il se passe en interne. Il y a des pistes qui sont très actives. Et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va venir nous rejoindre »

Après s'être imposé lors de son second match de préparation face à Kawasaki, Christophe Galtier a pris la parole et en a profité pour répondre à la rumeur envoyant avec insistance Nordi Mukiele vers la capitale. :

Pour résumer

Le défenseur polyvalent de Leipzig Nordi Mukiele est de plus en plus cité du côté du PSG. Le coach Christophe Galtier est sorti du silence concernant la rumeur et n'a rien fait pour faire baisser la température concernant le joueur.