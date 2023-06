PSG - Mercato : Nagelsmann a déjà soumis plusieurs recrues à Campos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La succession de Christophe Galtier au PSG se prépare. Selon L’Équipe, plusieurs rendez-vous ont eu lieu ces dernières 48 heures pour tenter de faire avancer une arrivée de Julian Nagelsmann à Paris. Luis Campos a rencontré son agent Volker Struth dans un grand hôtel parisien proche de la place de la Concorde. Hier, Nasser al-Khelaïfi devait aussi s’entretenir avec des parties prenantes du dossier dans l’espoir de pouvoir gagner du terrain sur celui-ci. À Paris, on ne cache désormais plus que l’ancien technicien du Bayern Munich est la priorité pour devenir le prochain entraîneur du club même si certaines sources internes expliquent aussi que la finalisation du dossier n’est pas imminente.

L'option Henry toujours sur la table

Nasser al-Khelaïfi est attendu à Istanbul aujourd’hui dans le cadre de l’ECA et devrait notamment croiser les dirigeants du Bayern Munich. Les sujets de Nagelsmann et de Lucas Hernandez viendront sûrement à un moment donné dans les échanges. L’hypothèse d’une signature de Thierry Henry comme adjoint est toujours sur la table. « Preuve que Nagelsmann se voit un avenir à Paris, il a déjà commencé à réfléchir aux contours de son futur effectif et aux noms qu’il pourrait proposer au conseiller portugais pour atteindre ses objectifs », conclut le quotidien sportif.

