PSG - Mercato : Naples écarte Fabian Ruiz, son arrivée à Paris est imminente !

En effet, comme le rapporte Nicolo Schira, Fabian Ruiz (26 ans) n'est pas dans le groupe de Naples qui voyage demain à Vérone pour la 1ère journée de la Série A italienne. « Sa vente pour 25 M€ est quasiment actée », ajoute le journaliste spécialisée dans les transferts.

Sous contrat pour encore un an avec le Napoli, le milieu espagnol – qui était également dans le viseur du Real Madrid – va s'engager pour cinq saisons avec Paris (2027) sur la base d'un contrat à 6 M€/an.

Dans l'autre sens, Naples et le PSG discutent toujours du cas de Keylor Navas. Doublure de Donnarumma cette saison, le Costaricien ne veut pas être numéro 2 et va quitter Paris.

