PSG Mercato : Naples fait une grande annonce sur l'avenir d’Osimhen

Les jours passent et à une semaine de la reprise de la L1, le PSG n'a toujours pas recruté un attaquant, alors que Kylian Mbappé s'est envolé vers le Real Madrid. C'est vers Victor Osimhen que le club de la capitale concentre ses efforts après avoir vu Julian Alvarez (Manchester City) préférer rejoindre l'Atlético Madrid, et le Nigérian est clairement sur le marché.

Hier, Osimhen n'était pas dans le groupe pour le premier match de la saison du Napoli, contre Modena en Couper d'Italie. Le directeur sportif du club italien, Giovanni Manna, a confirmé que le joueur voulait partir et que Naples était ouvert à son départ. "Il veut partir. La situation est claire. On verra ces vingt prochains jours". Le plan, à Naples, est de vendre le Nigérian et de recruter Romelu Lukaku, l'attaquant belge de Chelsea.

🚨🇳🇬 Napoli director Manna confirms: “Victor Osimhen has asked to leave the club. He wants to go”.



“The situation is clear, there were already chances for his exit last summer… Victor wants to leave”.



“We will see in the next 20 days”. pic.twitter.com/qkBNsMt6Iw