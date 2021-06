PSG – Mercato : négociations très avancées pour Hakimi, un départ vers le FC Barcelone se précise !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le journaliste italien Fabrizio Romano confirme ce samedi après-midi que le transfert de'Achraf Hakimi au PSG est en cours de finalisation. « Le PSG est en train de régler les derniers détails, Leonardo s'en occupe en direct avec le board de l'Inter », écrit-il sur Twitter.

Et toujours selon la même source, un joueur est sur le point de quitter Paris. Il s'agit du jeune Kays-Ruiz-Atil, libre, et tout proche de retourner à Barcelone, où il évoluerait dans un premier temps en réserve.

Paris Saint-Germain are working on final details for Achraf Hakimi deal, Leonardo now in direct contact with Inter board. 🇲🇦 #PSG



Kays Ruiz-Atil leaves the club as free agent and he’s close to come back to Barcelona, for Barça B team. 🇫🇷 @MatteMoretto #FCB