En conférence de presse, Eddie Howe, le manager de Newcastle, a tué dans l'oeuf les rumeurs CR7 et Neymar : « Beaucoup de noms ne sont pas exacts. Nous devons recruter judicieusement. Nous voulons découvrir les joueurs avant qu'ils n'explosent sur la scène mondiale. Nous devons aller en dessous, les trouver jeunes et les développer. Je connais la direction ».

Sur les dossiers CR7 et Neymar, il n'y a plus grand chose à développer... Mais beaucoup à relancer.

Eddie Howe on Cristiano Ronaldo and Neymar links: "A lot of the names aren't accurate. We need to recruit wisely".



"We want to discover them before they explode onto the world stage. We need to go underneath, find them young and develop them. I know the direction".