PSG - Mercato : Newcastle veut déjà piocher à Paris

Newcastle sera l’épouvantail du mercato hivernal. Amanda Staveley a ainsi expliqué ce week-end que des efforts seront consentis dès janvier par la direction du club anglais pour permettre aux Magpies de sortir de la zone de relégation.

« Nous nous préparons pour le mercato de janvier. Ce n'est pas une fenêtre de transfert durant laquelle nous voudrions investir normalement, car vous n'obtenez pas toujours les bonnes affaires, mais c'est quelque chose qui est important en ce moment », a déclaré la nouvelle patronne des Toons.

Si plusieurs noms ont déjà fuité dans la presse britannique, Foot Mercato avance aujourd’hui celui d’Abdou Diallo. Joueur d’appoint de Mauricio Pochettino, qui l’utilise avec parcimonie depuis le retour de Juan Bernat, le défenseur tricolore jouit d’une polyvalence qui pourrait lui permettre de faire son trou en Premier League même s’il « se sent particulièrement bien au PSG. »

