PSG - Mercato : Neymar a pris une décision radicale pour son avenir, l'émir Al Thani arrive à Paris !

Neymar recommence à poser problème au PSG. Déjà placé sur la liste des départs l’été dernier, l’attaquant brésilien était finalement resté faute de propositions satisfaisantes et lucratives. La donne n’a pas vraiment changé depuis lors. Malgré une première partie de saison de haut vol, le joueur de 31 ans joue toujours avec les nerfs de ses dirigeants et ses coéquipiers. « Le génie brésilien est tour à tour capable la saison passée de s’accrocher avec un jeune joueur formé au club avant de faire la publicité du joueur en question auprès de Mauricio Pochettino, explique RMC Sport. La star souffle le chaud et le froid, et la direction adopte parfois le même comportement à son égard. » Selon Fabrice Hawkins, Neymar pourrait désormais sérieusement envisager un départ si le PSG lui indique la porte en fin de saison. Sauf que, pour l’instant ça n’a pas été fait. La double confrontation face au Bayern Munich (21h) n'en sera que plus savoureuse d'autant plus que L'Équipe fait savoir que le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani doit arriver aujourd'hui pour assister au match après un voyage à Rome. 🚨🚨 Neymar pourrait sérieusement envisager un départ si le PSG lui indique la porte en fin de saison – pour l’instant ça n’a pas été fait. 🇧🇷🛫



(@FabriceHawkins) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 13, 2023

Pour résumer Neymar, qui est annoncé dans le onze de départ de Christophe Galtier contre le Bayern Munich en 8es de finale de la Ligue des champions (21h), sait exactement ce qu’il veut pour son avenir au PSG. Le joueur de 31 ans attend.

Bastien Aubert

Rédacteur

