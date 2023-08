FC Barcelone, PSG - Mercato : le capitaine du Barça vend la mèche pour Neymar

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Non convoqué pour la réception de Lorient en raison d'un "syndrome viral" selon le PSG, Neymar affole la Catalogne depuis plusieurs jours. La rumeur de son retour au FC Barcelone prend de l'ampleur et ne déplairait pas aux principaux acteurs du club barcelonais, à commencer par Sergi Roberto. Interrogé à ce sujet par le quotidien Sport, le capitaine du Barça ouvre grand la porte au Brésilien.

Sergi Roberto a parlé à Neymar

"Un retour de Neymar? Je serais ravi, c'est un ancien coéquipier mais aussi un ami avec qui on a vécu de très belles choses. Quand il était là, j'ai vécu mes meilleures années au sein de l'équipe première du Barça, on a tout gagné. C'est un joueur très différent, je suis sûr qu'il nous apporterait beaucoup", confie le milieu de terrain espagnol, avant de révéler avoir parlé à son ancien coéquipier. "Mais ce n'est pas moi qui décide. Ceux qui ont pour mission de prendre les décisions détermineront s'il vient ou pas et ce qui est le mieux pour le club. Ce que nous voulons, c'est avoir la meilleure équipe possible pour être compétitifs sur tous les plans et avoir les meilleurs joueurs. Je lui ai parlé. C'est privé. Oui il serait ravi de revenir."

Même si l'opération s'annonce difficile financièrement pour le champion d'Espagne, l'objectif serait de récupérer Neymar libre après une résiliation de contrat au PSG. Ce n'est pas gagné mais les joueurs du Barça n'hésitent pas à faire passer leurs messages.

Podcast Men's Up Life