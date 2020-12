PSG – Mercato : Neymar bradé ? La réponse ferme de Nasser Al-Khelaïfi

Candidat à la présence du FC Barcelone, Jordi Farré est sans doute l'un des « présidentiables » les plus déconnectés de la réalité. Faisant fi de la réalité économique d'un club catalan plus proche de la faillite que de nouvelles dépenses extravagantes, l'homme d'affaires a remis une pièce au jukebox d'un retour de Neymar.

Farré rêve d'un Neymar à 45 M€...

Dans l'émission Què T'hi Jugues, le candidat a même lâché un prix totalement aberrant pour le rachat de la dernière année de contrat du Brésilien : « Je voudrais signer Neymar. J'ai parlé à leur environnement, ils veulent gagner la Ligue des Champions et ils n'ont pas renouvelé. Ce sera très bon marché de signer Neymar, les revenus de sponsoring augmentent. Pour 45M€ à 55M€, je suis sûr que nous pouvons le signer s'il demande son transfert ».

… Mais il en faudra plus du double

Un chiffre qui a dû provoquer un certain ricanement dans l'Etat-major qatari du PSG. Si Neymar ne quittera probablement pas Paris pour les 222 M€ de son prix d'achat, Nasser Al-Khelaïfi réclamera bien une indemnité à neuf chiffres, supérieure à 100 M€, lors du prochain Mercato d'été et ce même si sa star ne prolonge pas son bail au delà de juin 2022. C'est en tout cas ce qu'assure L'Equipe. Un prix qui rend dissuasif le retour de Neymar au Barça, le rêveur Jordi Farré aux commandes ou non...