PSG - Mercato : Neymar demande la tête de son coach !

Neymar fait déjà des siennes en Arabie Saoudite, fidèle à la réputation acquise au PSG. Sport Italia et certains médias saoudiens révèlent que le Brésilien a réclamé la tête de son coach, Jorge Jesus, après le match nul concédé face au club ouzbek du Navbahor Namangan en Ligue des champions asiatique.

Al-Hilal est pourtant deuxième de son championnat

Al-Hilal est 2e de son championnat derrière Al-Ittihad mais il y aurait eu un accrochage entre Neymar et Jorge Jesus dans les vestiaires. Le Brésilien n'aurait pas apprécié les remontrances du Portugais et il voudrait que Tite le remplace. Le torchon brûle puisque Neymar n'a pas été convoqué pour le match de ce lundi face à Al-Jabalain... mais c'est bien Jorge Jesus qui serait dans le viseur des dirigeants d'Al-Hilal. Ceux-ci envisageraient en effet de céder au caprice de Neymar, et de le licencier. A suivre...

