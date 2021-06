PSG - Mercato : Neymar dévoile les coulisses de sa prolongation

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Les supporters du Paris Saint-Germain ont certainement poussé un ouf de soulagement en apprenant la nouvelle ! Après plusieurs mois de négociations et de rumeurs, Neymar a finalement prolongé son aventure avec le club de la capitale. L'international brésilien a en effet décidé d'étendre son bail jusqu'en juin 2025 il y a de cela quelques semaines, comme l'avait annoncé le PSG. Dans une interview accordée au magazine Le Foot Paris, l'ancien barcelonais a dévoilé les coulisses de cette extension de contrat.

"Ma prolongation a mis du temps. On a pris la meilleure des décisions pour tout le monde. J'ai déjà eu l'occasion de le dire que je suis heureux ici, à Paris et de jouer pour le PSG. Je me sens de mieux en mieux. J'ai vécu la plus belle saison depuis que je suis à Paris. Depuis que je suis arrivé au PSG, on sait tous que j'ai eu des difficultés. Je les ai surmontées. Je me suis mis au travail pour continuer à progresser et à faire gagner mon équipe. J'ai toujours été un vrai professionnel. J'ai toujours eu le respect du club contrairement à ce que pouvaient dire certaines mauvaises langues. Quand je suis sur le terrain, je donne et je me donne à fond. Depuis l'an dernier, je vais beaucoup mieux et je sais la chance que de faire mon métier avec passion".