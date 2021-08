FC Barcelone, PSG – Mercato : Neymar évoque l'arrivée de Lionel Messi, il l'attend à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

C'est Max Bielefeld, journaliste pour Sky, qui publie une vidéo sur Twitter. On y voit Thilo Kehrer appeler Neymar et lui demander si Lionel Messi va signer ou non au PSG. Le Brésilien répond d'abord en souriant, puis il dit : « J'espère, ce serait bon pour nous, non ? »

Ce à quoi Kehrer répond qu'il espère aussi. Pas de scoop, donc, mais une attente partagée qui risque de durer un peu plus longtemps que prévu, puisque la signature de l'Argentin dès ce lundi, comme annoncée, semble à présent un peu compromise...

Neymar and Thilo Kehrer talking about Lionel Messi today @SkySportDE:



“Only god knows! Would be good for us. I hope he will come” #TransferUpdate pic.twitter.com/vHauXI440R — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) August 9, 2021