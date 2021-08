PSG – Mercato : Neymar perd son record au profit d'un colosse belge

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Avec un score cumulé de 310 M€ (dont un record du monde de 222 M€ pour son seul transfert au PSG!), Neymar Jr était jusqu'à présent le joueur le plus cher de l'histoire du football en indemnité de transferts. Depuis jeudi soir, ce n'est plus le cas.

En effet, Chelsea a officialisé le retour de Romelu Lukaku (Inter Milan, 28 ans) moyennant un transfert de 115 M€. En cumulé, cela fait du buteur des Diables Rouges le joueur qui a cumulé le plus d'indemnités de transfert avec un score à 327 M€ entre son premier départ d'Anderlecht (15 M€), son passage à Everton (35 M€), sa vente à Manchester United (85 M€) et son aventure en Série A (74 M€).

Romelu Lukaku dépasse donc Neymar et Cristiano Ronaldo (3e avec 230 M€ au total). L'international belge ne devrait pas être dépassé cet été... Sauf offre colossale du Real Madrid pour Kylian Mbappé (environ 150 M€ pour devenir numéro 1 mondial).

Du fait de ses nombreux et lucratifs transferts, Romelu Lukaku devient le joueur le plus cher de tous les temps avec son retour à Chelsea. Il dompte un certain Neymar (PSG). Cristiano Ronaldo (Juventus) complète le podium...