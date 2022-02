PSG - Mercato : Neymar prêt à faire ses valises à cause de Mbappé !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

De retour sur les terrains après deux mois d'absence, Neymar (30 ans) s’est prononcé sur son futur quand son contrat au PSG se terminera en juin 2025. Le Brésilien a déjà formulé le souhait de retourner là où tout a commencé : dans son pays natal.

« J'ai très envie de retourner jouer à Santos. Ce qui me manque vraiment, c'est de jouer là-bas, chez moi. Mon dieu, ce stade est merveilleux, a-t-il déclaré hier soir sur Twitch. J'ai aussi bien envie de jouer aux Etats-Unis, au moins une saison. Pourquoi ? Parce que le championnat est court (rires) ! On a trois ou quatre mois de vacances ! »

Neymar pourrait ne pas attendre la fin de son contrat pour réaliser son rêve. Selon Todo Fichajes, le crack du PSG pourrait en effet boucler ses valises si Kylian Mbappé venait à prolonger son contrat ! « Il pourrait envisager un changement d’air au mercato estival après être passé dans l’ombre de Messi et Mbappé, assure le site espagnol. L’option du FC Barcelone écartée, celle du Real Madrid pourrait resurgir mais le plus probable est qu’il signe en MLS où Miami et les deux clubs de Los Angeles chercheront sans doute à l’enrôler. »