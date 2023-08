PSG – Mercato : Neymar proche d'Al-Hilal... et prêté au FC Barcelone dans la foulée ?

La bombazo est tombée tard dans la nuit et c'est encore Fabrizio Romano qui, le premier, a dégainé avant que RMC Sport ne confirme : Neymar Jr (PSG, 30 ans) ne serait plus qu'à un pas du club saoudien d'Al Hilal.

En effet, le rival d'Al-Nassr – qui se place sur tous les grands noms du marché et qui est à Paris depuis plusieurs jours – aurait présenté une importante offre à Neymar ainsi qu'une proposition solide au PSG qui l'a accepté. Aucun montant n'a filtré.

S'il désirait plutôt rejoindre le FC Barcelone, « Ney » aurait depuis été convaincu par les arguments d'Al-Hilal. RMC évoque la possibilité d'un achat dès à présent par les Saoudiens assorti directement d'un prêt d'un an dès 2023-24 au Barça pour contenter Neymar qui souhaite faire une ultime saison européenne avant de rejoindre la Saudi Pro League.

Si ça ne se fait pas et que Neymar rejoint directement l'Arabie Saoudite, le FC Barcelone songe à réactiver la piste Joao Félix (Atlético Madrid) selon Romano. Par ailleurs, Al Hilal cherche à faire coup double et n'a pas renoncé à la venue de Marco Verratti.

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” ?￰゚ヤᄉ?￰゚ヌᆭ #AlHilal



Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.



Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n