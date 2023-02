PSG - Mercato : Neymar se rapproche de Chelsea, deux portes de sortie possibles !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le départ de Neymar commence à se préciser. Dans l’œil du cyclone après sa nouvelle prestation indigente contre le Bayern Munich, l’attaquant de 31 ans se serait rapproché de Chelsea. Selon Foot Mercato, Todd Boehly aurait rencontré son entourage ces derniers jours.

Le patron des Blues en aurait ainsi profité pour exposer son projet à Chelsea et de discuter des contours d’une possible arrivée de Neymar au mercato estival. À ce titre, deux formes de transfert seraient possibles : un transfert avec indemnité ou une résiliation du contrat à l'amiable.

« L’objectif pour le PSG est de se délester d’un joueur qui pose plus de problèmes qu’il n’en résout et dont le salaire plombe les finances du club et le laisse à la merci du fair-play financier, l’empêchant d’avoir les mains libres pour recruter », concluent nos confrères. Affaire à suivre...