PSG - Mercato : Neymar se rapproche du Barça, une recrue surprenante pour compenser ?

Le FC Barcelone recommence à croire en un retour de Neymar. Selon RAC1, l’attaquant brésilien serait prêt à tout pour rejouer avec Lionel Messi. La nouveauté, c'est surtout que les dirigeants blaugrana ont déjà contacté leurs homologues parisiens.

La réponse de l'état-major du PSG a été claire : non. Du côté de Barcelone, on se montre néanmoins confiant et on est certain de pouvoir le recruter pour un montant raisonnable au mercato, à un an de la fin de son contrat. Par ailleurs, une surprenante piste reliée au PSG a surgi en Angleterre.

Le PSG sur Ben White ?

Selon The Sun, Leonardo aimerait s’attacher les services de Ben White, dont Brighton réclamerait pas moins de 35 millions pour son défenseur central. Prêté à Leeds la saison dernière, le stoppeur anglais de 23 ans serait également suivi par Arsenal, Manchester United et le Borussia Dortmund.