PSG - Mercato : Neymar songe à un ancien du Stade Rennais pour faire oublier Mbappé

Si Leeds connaît un début de saison compliqué, Raphinha ne semble pas affecté par les difficultés des Peacocks. Auteur de 3 buts en 8 matches de Premier League, l’ancien pensionnaire du Stade Rennais a su se montrer performant, au point de convaincre Tite de l’appeler en équipe du Brésil.

Sous le maillot de la Seleçao, Raphinha (24 ans) a su se mettre en évidence au point de convaincre un certain Neymar (29 ans) de faire sa promotion aux yeux des dirigeants du PSG en vue d’un possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid en 2022 !

Selon Teamtalk, le crack brésilien du PSG verrait en l’ancien Rennais un remplaçant très crédible au champion du monde 2018 en compagnie de son compatriote Richarlison (Everton 24 ans). Le média britannique ajoute que Liverpool serait également intéressé par le profil de Raphinha.

