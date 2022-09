PSG - Mercato : Neymar va rester à Paris !

Alors que le Daily Mail a annoncé que Chelsea aimerait recruter Neymar, qui a commencé la saison tambour battant avec 7 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en 5 matchs de Ligue 1 disputés, en cette fin de mercato estival, la star brésilienne devrait rester au Paris Saint-Germain, selon les informations de Christian Falk. "Neymar restera au PSG. Il n'y avait pas d'offre de Chelsea", a fait savoir le journaliste de Bild sur son compte Twitter.

TRUE✅ @neymarjr will stay at @PSG_inside. There was no offer of @ChelseaFC @BILD_Sport @altobelli13