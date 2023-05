PSG - Mercato : Neymar veut s’en aller, Mbappé se frotte les mains !

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Agacé par l'attitude des Ultras parisiens venus manifester devant sa porte à Bougival, Neymar Jr est désormais prêt à quitter le PSG malgré un contrat qui coure jusqu'en juin 2027. Une nouvelle qui ravit la direction du club qui a lancé tous ses agents en quête d'une nouvelle destination pour le Brésilien.

Neymar, la condition pour une prolongation de Mbappé ?

Il faut dire que, comme le rappelle le Parisien, le départ de Neymar Jr faisait partie des promesses initiales qui avaient été faites à Kylian Mbappé l'an dernier pour que ce dernier accepte de signer sa prolongation jusqu'en juin 2024 (avec une option jusqu'en 2025) : remettre le Bondynois au centre du projet devant les deux autres stars en déclin de la MNM.

Quand on sait combien la relation entre Neymar et Mbappé est fraîche aujourd'hui, éjecter l'ancien Barcelonais serait un bon moyen de reconquérir l'attaquant de l'équipe de France afin de le pousser à lever son année optionnelle dans un projet club plus en adéquation avec ses souhaits.

?Le départ de Neymar pourrait permettre au club de rebâtir autour de Mbappé, une promesse initiale à sa prolongation jusqu’en 2025.?￰゚ヌᄋ



(LeParisien) pic.twitter.com/SNzSTrEi6w — ? MEGA PSG (@MegaPSG_) May 14, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Parce qu'il est en froid avec le Brésilien, Kylian Mbappé ne verrait pas d'un mauvais oeil les envies d'ailleurs de Neymar Jr au PSG. Bien au contraire. Le Champion du Monde 2018 n'attendrait que ça pour que le nouveau projet prenne vie.

Alexandre Corboz

Rédacteur