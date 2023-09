PSG - Mercato : nouveau coup de tonnerre pour Ekitike, un risque pour la venue de Kolo Muani ?

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Si le PSG a enfin trouvé un accord avec l’Eintracht Francfort pour boucler la venue de Randal Kolo Muani, rien n’indique à l’heure où l’on se parle qu’Hugo Ekitike fera le chemin inverse vers l’Allemagne.

Ekitike plutôt vers Crystal Palace que vers Francfort ?

Comme révélé par Marc Le Mechenoua (Goal.com), l’ancien Rémois a fait l’objet d’une contre-offensive de Crystal Palace, qui a proposé un prêt assorti d’une option d’achat d’environ 30 M€. Offre pour l’instant refusé par Paris qui attend un transfert sec selon L’Equipe.

Plus tôt dans la journée, Foot Mercato avait expliqué qu’Hugo Ekitike avait refusé le contrat proposé par l’Eintracht… Plutôt que de compromettre le deal avec Randal Kolo Muani, le club allemand s’est orienté vers un plan B en Allemagne. Il ne reste cependant plus que deux heures à Francfort pour trouver la solution et ainsi donner le feu vert définitif à Paris pour « RKM ». Selon Sky Germany, le deal pourrait même s'effondrer malgré l'accord à 90 M€ pour le transfert.



