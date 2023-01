PSG - Mercato : nouvelle polémique pour Neymar, un départ surprise en vue ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Même quand il pense faire les choses correctement, Neymar est toujours sujet à controverse. C’est encore le cas au sujet des funérailles de Pelé. Alors qu’il a finalement décidé de ne pas se rendre au Brésil, l’attaquant du PSG se fait secouer au pays, où son absence a été remarquée. Au Brésil, on n’a pas forcément apprécié que Neymar ne vienne pas rendre un ultime hommage à Pelé, d’autant qu’on n’a pas saisi pourquoi le PSG a accepté de libérer Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui ont obtenu des jours de congés après le Mondial et se sont rendus aux États-Unis.

« Si Neymar voulait être libéré, il venait, a tonné le présentateur José Luiz Datena dans des propos relayés par RMC Sport. Neymar aurait très bien pu faire pression sur le PSG pour venir ici. Il a déjà pressé plusieurs fois le club pour venir à des fêtes, pourquoi ne pas demander au PSG pour dire au revoir à Pelé ? C’était important pour le football brésilien. » Le PSG, qui se serait bien passé d’une nouvelle polémique autour de Neymar, pourrait également perdre un joueur au mercato : Sergio Rico.

Selon Gianluca Di Marzio, l’Espagnol de 29 ans – sous contrat jusqu’en juin 2024 – serait dans le viseur de l’AC Milan pour pallier la blessure de Mike Maignan pour encore plusieurs semaines. « En fait, Paris pense à promouvoir l’Espagnol en tant que deuxième choix la saison prochaine, étant donné le départ probable de Navas, estime le journaliste italien. C’est pourquoi les dirigeants aimeraient le remettre en forme, car il n’a joué que 22 minutes au cours des deux dernières saisons. Le Milan, de son point de vue, en serait heureux car il cherche un remplaçant fiable pour Maignan. »